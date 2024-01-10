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Kayseri'de Aranan 4 Kişi Yakalandı

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Kayseri'de KOM ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası ve bulunan 4 kişi yakalandı.

Kayseri'de KOM ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası ve bulunan 4 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasınayönelik yapılan çalışma yaptı. Çalışmalarda, 2 yıl 6 ile 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güvenlik Yakalama Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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