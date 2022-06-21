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Kayseri'de aranan 12 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de aranan 12 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Sahabiye, Argıncık, Kayabaşı, Danişment, Tınaztepe, 30 Ağustos, Osmanlı, Mimarsinan ve Güllük Mahallelerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan planlı operasyonda; hakkında 'Birden Fazla Kişi ile Yağma' suçundan yakalama emri ile 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., hakkında 'Hırsızlık' suçundan yakalama emri ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. ile birlikte 12 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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