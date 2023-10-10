Kayseri'de arama tarama faaliyetleri artırıldı

Kayseri'de veterinerin şehit edilip aracının gasp edilmesi ve işçilerin yolları kesilerek araçlarına ateş açılmasının ardından bölgede arama tarama faaliyetleri artırıldı.

1 Ekim'de Ankara'da TBMM'nin yeni yasama yılı için açılışına saatler kala İçişleri Bakanlığının Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırı girişiminde 2 teröristten biri üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirirken, diğeri de polis ekipleri tarafından öldürüldü. Olayda 2 polis memuru da yaralandı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde teröristlerin saldırı girişimin de kullandıkları 38 plakalı aracı ise Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner Mikail Bozlağan'ı şehit ettikten sonra aracını gasp ettikleri tespit edildi. Veteriner Mikail Bozlağan'ın şehit edildiği Develi ilçesine bağlı Avlağa Mahallesi'nde yakın bir bölge olan Tomarza-Develi yolunda şüpheli 2 kişinin yol kestiği, durdurmak istedikleri araç kaçınca da araca ateş açtıkları iddia edildi. İddiaya göre ayrıca, aracı kurşunlanan şahsın olayı ihbar ettiği ama ardından Kahramanmaraş'a gittiği, ihbarcı gelmeyince olayın "avcılar olabileceği" değerlendirildiği belirtildi. Öte yandan, bu ihbarla alakalı olarak görevlendirilen müfettişlerinde inceleme yaptığı belirtildi.

Bölgede arama tarama faaliyetleri artırıldı

Yaşanan olayların ardından polis, jandarma ve askerlerinde bulunduğu ekipler, bölgede arama tarama faaliyetlerini artırdı. Ekipler Develi ve Tomarza ilçesi sınırlarındaki mahallelerde denetimlerini artırırken, didik didik arama yapıyor. - KAYSERİ