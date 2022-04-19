Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şahısları yakalamak için 9 farklı adreste operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 'herkesin girebileceği bir yerde bırakmakla birlikte kilitlemek suretiyle hırsızlık' suçundan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç., 'infaz kurumuna ve tutuk evine yasak eşya sokmak' suçundan 5 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., 'konutta silahlı yağma' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O., 'herkesin girebileceği bir yerde bırakmakla birlikte kilitlemek suretiyle hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K., 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. ve 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D.'nin de aralarında yer aldığı 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, 7 kişi de sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa