Kayseri'de araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, arama yapılan bir aracın şoför koltuğunda uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; arama yapılan bir aracın şoför koltuğunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Yahyalı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Kopçu Mahallesinde F.A.'ya ait bir araçta arama yapıldı. F.A.'nın üst ve araçta yapılan aramalarda şöför koltuğunun altında yaklaşık olarak 16 gram uyuşturucu madde, 1 adet hap ve folyo içerisinde kullanılmaya hazır uyarıcı madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ