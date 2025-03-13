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Kayseri'de Araçta Cep Telefonu Yağmalama Olayı

Kayseri'de Araçta Cep Telefonu Yağmalama Olayı
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Kayseri'de seyir halindeki bir aracı durdurarak içindekilere saldıran 9 kişi, polis tarafından yakalandı. Olayda çalınan 2 cep telefonu sahiplerine teslim edildi.

Kayseri'de seyir halindeki bir aracın önünü keserek içindekilere saldırıp cep telefonlarını yağmalayan 2 kişi, polis ekiplerine yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 'Seyir Halinde Bir Aracın Önünün Kesilerek Araca ve İçindekilere Saldırmak Suretiyle Araçta Bulunan 2 Adet Cep Telefonunun Yağmalanması' olayı ile ilgili olarak Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.M. (21), H.K. (20), M.M.A. (20), Y.E.N. (22) ile M.E. (16), İ.K. (16), H.E. (15), H.E. 16) ve İ.Ç. (15) suça sürüklenen çocuklar olmak üzere toplam 9 kişi çaldıkları 2 adet cep telefonu ile birlikte yakalandı. A.M., H.K., M.M.A. ve Y.E.N. hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken suça sürüklenen 5 çocuk hakkında ilgili birimlerce gerekli işlemlerin yürütüldüğü bildirildi. Ele geçirilen suça konu 2 adet cep telefonu ise sahiplerine teslim edildi.

Kayseri İl emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği, huzur ve sükünunun sağlanması için yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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