Kayseri'de araç zararına tutuklama

Kayseri'de bir şahsın aracına zarar vermekten gözaltına alınan şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 30 Haziran'da bir şahsın aracına zarar verilmesi ile ilgili çalışma başlatan Reşat Vural Polis Merkezi Amirliği ekipleri, kamera incelemesi sonucu olayı B.K.'nın (19) gerçekleştirdiğini belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan B.K.'nın 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 'kasten yaralama', 'hakaret', 'reşit oymayanla cinsel ilişki' suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli, '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' ve 'mala zarar verme' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Konu ile alakalı çalışmalarımız titizlikle sürdürülmekte, kimliği tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ