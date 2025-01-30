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Kayseri'de Apartman Yangını: Yangın Kontrol Altına Alındı

Kayseri'de Apartman Yangını: Yangın Kontrol Altına Alındı
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Melikgazi ilçesinde 3 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda yaşlı bir kadın tahliye edilirken, yangının nedeni henüz belli değil.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Ünsalan Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi ile haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, apartmanın son katında oturan yaşlı bir kadını tahliye ederken, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangında maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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