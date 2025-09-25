Haberler

Kayseri'de Anneanne, Yangını Erken Fark Ederek Torunlarını Kurtardı

Kayseri'de Anneanne, Yangını Erken Fark Ederek Torunlarını Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın, anneannenin hızlı müdahalesiyle büyük bir faciaya yol açmadan kontrol altına alındı. Yangın sırasında anneanne, 2 torununu alarak güvenli bir şekilde dışarı çıkarabildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evin bahçesindeki çardakta yangın çıktı. Yangın eve de sıçrarken, yangını erken fark eden anneanne hemen 2 torununu da alıp dışarı çıktı.

Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evin bahçesindeki çardakta çıkan yangın eve sıçradı. Alevler kısa sürede büyürken, evde yaşayan anneanne hemen 2 torununu da alıp dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, anneannenin dikkati sayesinde yaralanan olmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldı

Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Erdoğan'a açıldı
Tanga giydiğini unutan şarkıcı dev ekranda kendini görünce ne yapacağını şaşırdı

Tanga giydiğini unuttu, ekranda kendini görünce ne yapacağını şaşırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eser Karaca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede acımadan sıkmış

Kan donduran cinayetin görüntüleri! Hastanede acımadan sıkmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.