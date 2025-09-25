Kayseri'de Anneanne, Yangını Erken Fark Ederek Torunlarını Kurtardı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evin bahçesindeki çardakta yangın çıktı. Yangın eve de sıçrarken, yangını erken fark eden anneanne hemen 2 torununu da alıp dışarı çıktı.

Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evin bahçesindeki çardakta çıkan yangın eve sıçradı. Alevler kısa sürede büyürken, evde yaşayan anneanne hemen 2 torununu da alıp dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, anneannenin dikkati sayesinde yaralanan olmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ