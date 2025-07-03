Kayseri'de Anne Kızından Darp İddiasıyla Şikayetçi Oldu

Kayseri'de kızının kendisini darp edip telefonunu aldığını söyleyen annenin şikayeti mahkemeye taşındı.

Kayseri'de kızı B.N.'nin kendisini darp ederek, telefonunu aldığını iddia eden 63 yaşındaki S.Ç.'nin şikayetçi olmasının ardından konu mahkemeye taşındı. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya anne S.Ç. katılırken, kızı B.N. katılmadı. İddiaya göre; Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda B.N. tartıştığı annesi S.Ç.'yi yaralayarak, telefonunu aldı. S.Ç. daha sonra telefonunu karakoldan teslim aldı. Bugün görülen duruşmada olayı anlatan S.Ç.; "Kızım benimle tartıştı, anahtarı istedi. Vermek istemedim. Bunun üzerine bana taş atmaya başladı. Daha sonra olay yerinden ayrıldı, ben de peşinden tramvay durağının oraya gittim. Orada aramızda arbede yaşandı. Burada saçımı çekti. Çantam hep üzerindeydi, telefonumu almış ve torunuma vermiş. O da alıp olay yerinden kaçtı. Daha sonra telefonumu bana iade ettiler. Etseler bile şikayetim sürüyor. Çünkü darba uğradım. Telefonumu iade ettiler ama yediğim dayak yanıma kar kaldı" diyerek şikayetinin sürdüğünü beyan etti.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi. - KAYSERİ