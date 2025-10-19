Haberler

Kayseri'de Alkollü Sürücü Ağaç Devrerek Kaza Yaptı

Kayseri'de Alkollü Sürücü Ağaç Devrerek Kaza Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari araç, sürücüsünün alkollü olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaç devirdi. Kazada yaralanan olmazken, sürücüye 9 bin 268 TL ceza kesildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ağacı devirdikten sonra yan yatan hafif ticari araçta bulunan şahıslar kazadan yara almadan kurtuldu. Kazada sürücü 1.52 promil alkollü çıkarken, sürücüye 9 bin 268 TL para cezası yazılırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi İsmail Erez Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında; F.P yönetimindeki 38 TZ 785 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağacı devirerek, tramvay durağına yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yapılan kontrollerde sürücü F.P.'nin 1.52 promil alkollü olduğu belirlendi.

F.P.'ye 9 bin 268 TL para cezası yazılırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Paramount Oteli soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

Paramount Otel soruşturmasında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği kaptırdı

Arda Turan'a ağır darbe! Kazanamamak pahalıya patladı
5 maçta sıfır çekince istifası istenen Hüseyin Eroğlu'nun son 4 maçta yaptıkları inanılmaz

5 maç sıfır çekince istifası istenmişti! Son 4 maçta yaptığı inanılmaz
İstanbul'da köprüler pembe renkle aydınlatıldı

İstanbul'da köprüler pembe renge büründü! Nedeni bakın neymiş
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği kaptırdı

Arda Turan'a ağır darbe! Kazanamamak pahalıya patladı
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı

Düğünden sonra altınları çantaya doldurup kuyumcuya koştu
RAMS Başakşehir'in golü VAR'a takıldı

Ülkenin konuştuğu pozisyon
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Okan Buruk hakeme demediğini bırakmadı: Allah herkese sabır versin

Hakeme demediğini bırakmadı: Allah herkese sabır versin
Gençlerbirliği'nden bomba paylaşım: Milli takıma kaleci önerimiz

Maç sonunda bomba paylaşım: Milli takıma kaleci önerimiz
Sergen Yalçın'ın büyük isyanı: Kabul edilebilir bir durum değil

Sergen Yalçın'ın büyük isyanı: Kabul edilebilir bir durum değil
Alman derbisinde 3 gol, kazanan Bayern Münih

Bayern ve Dortmund arasında nefes kesen maç! İşte kazanan
Ronaldo yine attı, Al Nassr rakibini beşledi

Ne yaparlarsa yapsınlar durmuyor! Bu adam 40 yaşında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.