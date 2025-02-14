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Kayseri'de Alkol Hırsızlığı Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Alkol Hırsızlığı Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
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Kayseri'de polis, 58 suç kaydı bulunan 16 yaşındaki G.K. ile birlikte 34 ve 31 suç kaydı olan 3 kişiyi alkol hırsızlığı şüphesiyle yakaladı. Emniyet, huzuru bozanlarla mücadeleye devam edeceğini açıkladı.

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 58 suç kaydı bulunan 16 yaşındaki şahıs ile birlikte 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri bir marketteki alkol hırsızlığı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri olduğu belirlenen; 34 suç kaydı bulunan D.P. (23), 31 suç kaydı bulunan D.K. (14) ve 58 suç kaydı bulunan G.K. (16) düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan kadın şüphelilerle ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi. Emniyetten yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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