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Kayseri'de Alacak Verecek Meselesi Nedeniyle Kavga: 1 Yaralı, 3 Kişi Yakalandı

Kayseri'de Alacak Verecek Meselesi Nedeniyle Kavga: 1 Yaralı, 3 Kişi Yakalandı
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Kayseri'de polis ekipleri, alacak verecek yüzünden meydana gelen kavgada silahla yaralanan bir kişi ile ilgili 3 şahsı yakaladı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden 1 kişinin silahla yaralandığı kavgaya karışan şahıslar yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Kocasinan ilçesine bağlı bağlı Sahabiye Mahallesi'nde iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden 1 kişinin silahla yaralanması olayına karışan A.C.A. (22), H.K. (33) ve Ü.D. (29) isimli şahıslar yakalanırken, ekipler tarafından olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da bulundu.

Bulunan materyallere el konulurken, A.C.A (22) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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