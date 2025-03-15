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Kayseri'de Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti

Kayseri'de Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, eniştesi ile yaşadığı alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma sonucu tabanca ile vurularak yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheli için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı eniştesi tarafından tabanca ile vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi 6028 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre N.İ. ile eniştesi S.Ö. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ö., üzerinde bulunan tabanca ile N.İ.'ye ateş etti. N.İ., bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaparken, kaçan S.Ö.'yü yakalamak için de geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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