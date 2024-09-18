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Kayseri'de Alacak Verecek Meselesi Cinayetle Sonuçlandı

Kayseri'de Alacak Verecek Meselesi Cinayetle Sonuçlandı
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Kayseri'de, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Hasan Kısa adlı kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Tutuklu sanık İ.T.'nin ifadesinde, olayın tesadüfi geliştiğini söyledi. Mahkeme, duruşmayı hastalık durumunun araştırılması için erteledi.

Kayseri'de alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 1 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü olayın davası görülmeye başladı.

Kayseri Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya maktul Hasan Kısa'nın yakınları, tutuklu sanık İ.T. ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu Sanık İ.T. savunmasında, "Biz inşaat işçisiyiz yıllar önce beraber çalışıyorduk sonra aramızda sözlü kavga oldu son bir yıldır görüşmüyordum. Olaydan 2 gün önce benim çalıştığım inşaata geldi bana sinkaflı kelimeler söyledi. Biz öyle büyük vuruşma olmadan sözlü kavga ettik. İnşaattaki arkadaşlar ayırdı. Sonra olay günü ben amele pazarına gidiyordum amele pazarının orda oto park var oraya arabasıyla geldi bana arabanın içinden yine küfürler etti. Otoparka doğru gitti bende arabasına doğru güzelce konuşayım diye gittim kendisi arabanın içerisindeydi. Kapıyı açmaya kalktı elinde de maket bıçağı vardı. Kavga büyümesin diye kapısını tuttum içinden çıkmasın diye. Konuşalım dedim durmadı sonra arabadan benim kafama doğru maket bıçağı ile vurdu. Her yerim kan oldu benim de cebimde inşaatta yemek yapmak için kullandığım bıçağım vardı. Kandan hiçbir yeri görmüyordum rastgele salladım kendisine değdi mi değmedi mi hiç bilmiyorum. Düştüğünü de görmedim iddia edildiği gibi tasarlayarak yapmadım. Ailesinden çok özür diliyorum, pişmanım " dedi.

Hasan Kısa'nın Kardeşi K.K. ise, "Hasan zaten kalp pili ile yaşıyordu. Kanserdi çok zayıf biriydi zaten elinizle küçücük itseniz düşerdi. Bunların arasında alacak verecek davası vardı. İ.T. ile hasan Felahiye'de bir inşaatta beraber çalıştılar. İ.T.'yi işsiz diye İnşaata götürmüş orda da İ.T. parasını alamamış. İ.T., "Hasan beni sen götürdün paramı ver" diyip duruyormuş. Kendisinden şikayetçiyiz. En ağır cezayı almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, maktul Hasan Kısa'nın hastalıklarının olup olmadığının araştırılması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'nde inşaat işçisi olduğu öğrenilen İ.T. ve Hasan Kısa arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. İ.T., yanında bulunan bıçakla Hasan Kısa'yı yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Kısa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kavgada yaralanan şüpheli İ.T. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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