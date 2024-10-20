Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Alacak Verecek Kavgasında Tabancayla Yaralama

Kayseri'de Alacak Verecek Kavgasında Tabancayla Yaralama
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, alacaklı E.A. tabancayla bacaklarından vurularak yaralandı. H.D. adlı şüpheli tutuksuz yargılandığı olayda, kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada alacaklısını tabancayla 2 bacağından vuran şahıs tutuksuz yargılanırken, olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ve ifadeler ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 25 Eylül tarihinde Gökkent Mahallesi 1831. Sokak'ta meydana gelen olayda E.A. ile H.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, H.D. tabancayla E.A.'yı iki bacağından yaraladı. Olayın ardından E.A. tedavi altına alınırken kaçan şüpheli H.D. ise polis ekiplerince yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen H.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anı kamerada

Öte yandan, H.D.'nin E.A. ile tartışma anları ve daha sonra H.D.'nin tabancayla E.A.'yı bacağından yaraladığı olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bacağından vurulan E.A.'nın arkadaşları tarafından özel bir araçla hastaneye götürüldüğü anlar da yer alıyor.

Müşteki E.A.: "Hedef gözetmeksizin ateş etti"

Yaralı E.A.'nın olayın ardından verdiği ilk ifadelere ulaşıldı. E.A. ifadesinde, "H.D. ile aramızda alacak verecek meselesi vardı. Ben alacaklıydım. Olay günü paraya ihtiyacım olduğu için H.D.'yi aradım. Paramı istediğimde bana küfretti. Bana 'konum atıyorum gel' dedi. Sonra H.D. telefonu kapattı. Ancak bana konum atmadı. H.D.'yi tekrar aradığımda bana bir sürü küfür etti. Sonra olay yerine gittim. Bu sırada benim de yanımda arkadaşlarım vardı. H.D. bana 'bu ticareti beraber yaptık, konuşmayı da beraber yapalım' diyerek, beni inşaatın oraya götürdü. İnşaatın orada sadece H.D. ile ben vardım. O sırada ben sigara yaktım. H.D.'ye döndüğümde belinden bir tabanca çıkardı ve bana doğrultarak 1 el ateş etti. Sıktığı mermi benim sol bacağıma geldi. Ben yere düşmedim ve H.D. beni öldürmek için sıkar diye eline atladım. Silahı almak istedim. Ben silahı almak isterken, H.D. hedef gözetmeksizin bir kere daha tabancasını ateşledi. Bu kez de beni kasığımdan vurdu. Ben 2'nci mermiyi yiyince acıyla yere düştüm" dedi.

Zanlı H.D. ise ifadesinde, "Müşteki beni tehdit etti. Belimden çıkardığım tabancamla önce sol bacağına ateş ettim. Sonra iki el daha bacaklarına ateş ettim. Kesinlikle havaya ateş etmedim. E.A.'yı sol bacağından vurduğumu gördüm. Sağ bacağında kan görmedim. Daha sonra Erkilet'te bir arkadaşımın evine gittim. Bu ev ismini söylemek istemediğim bir arkadaşımın eviydi" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Melikgazi Güvenlik kayseri 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi

Bebekler tek tek ölürken onlar kahkahalarla gülmüşler

 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı

Ruhsat iptali sonrası vatandaşlar soluğu hastane önünde aldı

 Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor

İstanbul'daki skandal Anadolu'ya sıçradı! 4 ilden ihbar yağıyor
Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler

Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişi tek tek tespit edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alex de Souza istifa mı edecek? Antalya teknik direktörü Alex istifa mı ediyor? ICARDI GOLLERİ İZLE | Icardi kaç gol attı? Antalyaspor- Galatasaray maçı Icardi golleri izleme linki var mı? OSIMHEN GOL İZLE! Antalyaspor- Galatasaray maçı Osimhen röveşata golü izleme linki var mı? Antalyaspor- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Galatasaray maç özeti! TRT1 20 EKİM YAYIN AKIŞI | TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 20 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 20 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli? Trabzonspor- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Başakşehir maç özeti! Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok? Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.