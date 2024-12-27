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Kayseri'de Alacak Verecek Kavgasında Silahlı Saldırı

Kayseri'de Alacak Verecek Kavgasında Silahlı Saldırı
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Kayseri'de, alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişi tarafından silahla yaralanan bir adamın olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından şüpheli polise teslim oldu.

Kayseri'de bir kişi, alacak-verecek meselesinden dolayı arasında husumet bulunan şahsı silahla vurarak yaralarken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgi iddiaya göre; ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Buyurkan Sokak üzerinde meydana gelen olayda şüpheli U.G., aracıyla seyrettiği sırada alacak-verecek meselesinden dolayı husumetlisi olduğu öğrenilen C.B.'yi yolda gördü. Aracından inen U.G., silahla C.B.'ye ateş açtı. C.B. yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Yaralı C.B. hastanede tedavi altına alınırken, U.G.'nin ise olayın ardından polise teslim olduğu öğrenildi. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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