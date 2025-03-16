Kayseri'de Akülü Araca Çarpan Otomobil, Engelli Kişiyi Ağır Yaraladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı akülü araçta bulunan engelli şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı İldem Beyazşehir Mahallesi Alparslan Türkeş bulvarı üzerinde M.D. (52) idaresindeki 34 GFT 214 plakalı otomobil, akülü aracı ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan engelli ve kimliği belirlenemeyen vatandaşa çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan vatandaşın ilk müdahalesini yaparak ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaptı. İncelemenin tamamlanmasıyla kazaya karışan araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ