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Kayseri'de 900 Kilo Kaçak Tütün ve 7.6 Milyon Makaron Ele Ge geçti

Kayseri'de 900 Kilo Kaçak Tütün ve 7.6 Milyon Makaron Ele Ge geçti
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 900 kilo kaçak tütün ve 7 milyon 650 bin adet makaron ele geçirilmiş, bir kişi gözaltına alınmıştır. Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla kararlı bir mücadele sürdüklerini belirtti.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 900 kilo kaçak tütün ile 7 milyon 650 bin adet makaron ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak makaron ve kaçak tütün ticaretine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde ekiplerce bir adrese yapılan operasyonda N.C. (32) yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 7 milyon 650 bin adet makaron ve 900 kilo Kaçak tütün ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" debildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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