Kayseri'de 84 Polisle Operasyon: 23 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında 65 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 23 aranan şahıs yakalandı. Operasyona 84 polis katıldı ve çeşitli suçlardan aranan şahıslar gözaltına alındı.

Kayseri'de 84 polis ile aranan şahıslara operasyon: 23 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de 84 polisin katılımıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda toplamda 65 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 23 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 28 ekip 84 polisin katılımıyla kent genelinde haklarında aranma kaydı ve yakalama emri bulunan şahıslara yönelik saklandıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 'kasten öldürme', 'hırsızlık', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ve 'dolandırıcılık' gibi çeşitli suçlardan aranan ve toplam 65 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 şüpheli saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri Emniyeti'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tüm birikimi yandı, Merkez Bankası'ndan gelen haberle büyük mutluluk yaşadı

Tüm birikimi yandı, Merkez Bankası'ndan gelen haber sevindirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Caner Erkin'e büyük şok

Caner Erkin'e büyük şok
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Süper Lig'in eski devinde yolsuzluk depremi

Süper Lig'in eski devinde yolsuzluk depremi
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Ardı arkası kesilmiyor! Turizm cennetinde skandal görüntüler
Görüşmeler başladı! Alexander Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun

Görüşmeler başladı bile! Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun
Liverpool'un genç yeteneği tatil için Bodrum'u seçti! Ödediği hesap çok konuşuldu

Ünlü futbolcunun Bodrum'da ödediği hesap dudak uçuklattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.