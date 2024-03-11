Kayseri'de 83 Yabancı Uyruklu Şahsa İşlem Yapıldı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 03-10 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu 83 şahsa işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü personeli tarafından kent genelinde 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahıs veya şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak 03-10 Mart tarihleri arasında çalışma yapıldı.

Yapılan operasyonlarda 11'i muhtelif suçlardan aranan olmak üzere, toplam 83 yabancı uyruklu şahıs yakalanıp, haklarında adli-idari işlemler yapılarak Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - KAYSERİ