Kayseri'de 80 Asker Mide Bulantısı ve Kusma Şikayetiyle Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'de yedikleri yemek sonrası kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan yaklaşık 80 asker tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 1. Komando Tugayı Köşk Kışla'da askerler, akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayınca durumu yetkililere bildirdi. Kışlaya çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaklaşık 80 asker yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla şehirde bulunan hastanelere sevk edildi. - KAYSERİ