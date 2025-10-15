Haberler

Kayseri'de 8 Katlı Binada Yangın Paniği

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 8 katlı bir binanın koridorunda çıkan yangın, bina sakinlerini sokağa dökülmeye neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, durum kontrol altına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 8 katlı binanın koridorunda çıkan yangın paniğe neden olurken, bina sakinleri sokağa döküldü.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Yüzellik Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın 4. katındaki koridorda bulunan kanepe henüz bilinmeyen bir sebepten yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Kanepede çıkan yangın etrafa sirayet etmeden söndürülürken, binayı hafif şekilde duman kapladı. Yangın bina sakinlerinde paniğe neden oldu.

Sokağa dökülen bina sakinleri binadaki dumanın tahliye edilmesinin ardından yeniden evlerine döndü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
