Kayseri'de 702 personelle eş zamanlı uygulama: 52 aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 702 personelin katılımıyla yapılan eş zamanlı uygulamalarda; 14 bin 239 şahıs sorgulanırken, 52 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel asayişin, kamu düzeninin, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 702 personelin katılımıyla 55 noktada eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi. Şehit Murat Akpınar-6 uygulamasında; 14 bin 239 şahıs ve 7 bin 173 aracın sorgusu yapılırken, 278 park, 88 bağ evi ve 34 umuma açık alan kontrol edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. 52 aranan şahsın yakalandığı uygulamalarda; 8 yoklama kaçağı şahsa da işlem yapıldı. Uygulamalarda; 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 2 adet kapsam dışı bıçak ve 3 adet hacizli, yakalamalı araç ele geçirildi.

26 ehliyetsiz sürücüye ceza yazıldı

Öte yandan ekipler, 6 sürücüye 'alkollü araç kullanmak', 26 sürücüye 'ehliyetsiz araç kullanmak', '30 sürücüye 'yüksek ses müzik' ve 3 sürücüye 'abartı egzozlu araç kullanmak' suçundan cezai işlem uyguladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
