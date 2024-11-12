Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de 70 Yaşındaki Bina Yöneticisi Yumruklu Saldırıya Uğradı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 70 yaşındaki bina yöneticisi Hatice D., eski yöneticisi tarafından saldırıya uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, Hatice D.'nin kaburgaları kırıldı. Olay sonrası şikayetçi olduğu belirtildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bina yöneticiliği yapan 70 yaşındaki kadın, eski yöneticinin yumruklu saldırısına uğradı. Kaburgaları kırılan yaşlı kadına saldırı anları ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Eşref Bitlis Bulvarı üzerindeki bir binanın bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, eski yönetici İ.G. ile bina yöneticisi Hatice D. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İ.G. attığı yumrukla Hatice D.'yi yere düşürdü. Olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Hatice D.'nin kaburgalarında kırık olduğu tespit edildi. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Hatice D., "Eski yöneticimizle devam eden bir hukuki sürecimiz var. Ben her gün yürüyüş yapıyorum, dışarıda beni beklemiş. Bir komşumla konuşurken bağırarak geldi. Gelmesiyle ilk suratıma bir yumruk vurdu. Sonra beni ne kadar tartakladı, kendimi ne kadar savunabildim bilemiyorum. Kaburga kemiğim kırılmış, dudaklarım patlamış. Tekmeledi beni, bacaklarım mosmor. Ambulansla hastaneye gittik, sonra karakola gittik ve şikayetçi olduk. Bir kadına yapılmayacak zorbalıktı" dedi.

Öte yandan olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Asgari ücret 30 bin lira olmazsa bu memleketi size dar edeceğiz

Özel'den asgari ücret resti: Bu rakamı vermezseniz memleketi size dar edeceğiz

 5 kardeşin can verdiği evden, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş

Annenin önlem olarak yaptığı hareket faciaya davetiye çıkarmış

 Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

Kalabalığın arasına dalan araç 35 kişiyi öldürdü, 43 kişiyi yaraladı
Tutuklanan fenomen nasıl milyonlar kazandığını kendi ağzıyla anlatmış

Tutuklanan fenomen nasıl milyonlar kazandığını kendi ağzıyla anlatmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İbrahim Yılmaz ifadesinde ne dedi? (Yasa dışı bahis soruşturması) Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Tur programı açıklandı mı? Maçlar hangi tarihte oynanacak? Icardi ne zaman iyileşecek? Icardi kaç ay yok? Altın fiyatları düşecek mi? 12 Kasım gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Hilal Köylü kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hilal Köylü hangi gazetede yazıyor? İzmir Selçuk'ta ne oldu, beş kardeş nasıl öldü? İzmir elektrikli soba faciası olayı nedir? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı hangi kanalda, saat kaçta? Azdavay Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? Cevat Taşkan kimdir, kaç yaşında? Ramazan Başlangıcı 2025 ne zaman? İlk oruç hangi güne denk geliyor? 2025 Dini Günler takvimi! Osman Nuri Civelek öldürüldü mü, neden öldü? Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek nerede öldü? Osman Nuri Civelek kimdir? Osman Nuri Civelek kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.