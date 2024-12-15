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Kayseri'de 7 Suç Kaydı Olan Hırsız Yakalandı

Kayseri'de 7 Suç Kaydı Olan Hırsız Yakalandı
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Kayseri'de yapılan çalışmalar sonucunda Melikgazi ilçesindeki evden hırsızlık olayıyla ilgili, toplamda 7 suç kaydı bulunan E.Ü. isimli şahıs yakalandı. Suç malzemeleri ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 7 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde meydana gelen 'Evden Hırsızlık' konusu ile alakalı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan güvenlik kamerası incelemesi ve çalışmalar neticesinde; hırsızlık konusunu gerçekleştiren ve 3'ü hırsızlık olmak üzere toplam 7 suç kaydı bulunan E.Ü. yakalandı. Yapılan aramalarda ise suça konu malzemeler ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan E.Ü. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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