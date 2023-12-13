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Kayseri'de 7 şahıs yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 7 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 7 şahıs gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında yakalama kararı bulunan 7 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri Güvenlik Yakalama Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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