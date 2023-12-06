Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de 7 aracın tekerini bıçakla patlatan şahıs yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 7 aracın tekerini bıçakla patlatarak zarar veren şahıs polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Sağlık kontrolüne getirilen şahıs, bir gazeteciye tekme atıp, 'Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?' dedi.

7 aracın lastiğini böyle patlattı: Yakalanınca 'sanki adam öldürdük' dedi

Kendisini görüntüleyen gazeteciye tekme salladı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 7 aracın tekerini bıçakla patlatarak zarar veren şahıs polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Sağlık kontrolüne getirilen şahıs burada kendisini görüntüleyen gazeteciye küfür edip, tekme sallarken, 'Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?' dedi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Susurluk ve Delice Sokak'ta meydana gelen olayda; F.D. park halinde toplam 7 aracın tekerleklerini bıçakla patlattı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, tarafından yapılan çalışmalar sonucu F.D. Argıncık Alsancak Mahallesi 6204. Sokak'ta yakalandı.

Gazeteciye küfür etti, tekme salladı

Öte yandan ekipler tarafından yakalanan F.D. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. F.D. burada kendisini görüntüleyen gazeteciye küfür edip, tekme sallarken, 'Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?' dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocasinan Kayseri Güvenlik Şiddet Suç Hukuk 3. Sayfa Medya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur tek maç mı, rövanşı var mı? Trabzonspor - Çorum FK maç özeti! (VİDEO) Trabzonspor - Çorum FK maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Birleşmiş Milletler 99. madde nedir? Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 2. eleme adayları kimdir? 6 Eylül 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? 6 Aralık MasterChef takım oyunu - dokunumazlık kim kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları kim? Eltilerin Savaşı filmi konusu, oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı nerede çekildi? Eltilerin Savaşı konusu ne, oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı ne zaman, hangi kanalda? Güneş delindi mi? Güneş yüzeyindeki kara delik nedir, Dünya'ya zararı var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6-7 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Trabzonspor - Çorum FK maçı CANLI izle! Trabzonspor - Çorum FK maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? 6 Aralık Kabine toplantısı kararları! SON DAKİKA! Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? ZTK KURA ÇEKİMİ TARİHİ Kabine toplantısı konuları! GÜNDEMDE NELER VAR? 6 Aralık Kabine toplantısı konuları neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title