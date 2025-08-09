Kayseri'de 67 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 67 yaşındaki Faruk E. evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından yerde hareketsiz bulunan Faruk E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi 433. Sokak üzerinde müstakil bir evde yaşayan Faruk E.'yi yakınları yerde hareketsiz bir şekilde yatarken, buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Faruk E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Faruk E.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
