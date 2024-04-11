Kayseri'de 64 kişi uyuşturucu suçundan gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; 53'ü 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan olmak üzere toplamda 64 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3-10 Nisan tarihleri arasında çalışma yapıldı. Çalışmalarda; narkotik madde, uyuşturucu ve uyarıcı hapların yanı sıra; 2 adet tabanca, 2 adet tüfek, 26 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve 670 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi. Ekipler tarafından elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 11 şüpheli şahsa 'uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde nakletmek' suçlarında, 53 şahsa ise 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan olmak üzere toplamda 64 şahsa yasal işlem yapıldı.

Öte yandan, 13 şahıs ekipler tarafından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ