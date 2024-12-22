Kayseri'de 620 Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 620 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye gçre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. araçta yapılan aramalarda; 620 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü K.T. gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ