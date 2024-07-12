Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de 61 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, piyasa değeri yaklaşık 2 buçuk milyon TL olan 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda piyasa değeri yaklaşık 2 buçuk milyon TL olan 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Ankara yolu üzerinde bulunan Beydeğirmeni denetim istasyonunda jandarma ekiplerince yapılan yol kontrol devriyesi esnasında İ.Ç.'nin sürücüsü olduğu araçta arama yapıldı. Çay ve tütün köpeklerinin de katıldığı aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 460 bin TL olan 61 bin 500 paket markasız ve bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kayseri Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title