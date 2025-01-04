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Kayseri'de 6 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otomobilde yapılan aramada 6 kilo uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Vali Çiçek, gençleri uyuşturucuya feda etmeyeceklerini belirtti.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 6 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları bir otomobil ve içerisindeki şahıs üzerinde arama yaptı. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda 6 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Vali Çiçek: "Bu şehirde hiçbir gencimizi uyuşturucuya feda etmeyeceğiz"

Operasyonu sosyal medya hesabından paylaşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bu şehre ve gençliğimizin geleceğine verdiğimiz sözün sonuna kadar arkasındayız. Bu şehirde uyuşturucu sattırmayacak ve hiç bir gencimizi feda etmeyeceğiz. Jandarmamız yaptığı operasyonla yakaladıkları şahsın üzerinde buldukları 6 kilo uyuşturucu maddesinin şehrimiz sokaklarında satılmasını engellediler. Yakalanan şahsın savcılığa sevk işlemleri tamamlanmıştır. Tebrikler Kayseri Jandarma" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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