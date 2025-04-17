Kayseri'de 58 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çakışmalarda 58 kilo kaçak tütün ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen şüpheli şahısların adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda H.O.H. ve Ö.F.D. yakalandı. Yapılan aramalarda; 58 kilo kaçak tütün, 118 kilo kaçak nargile kömürü, 78 adet kaçak akıllı kol saati ele geçirildi. H.O.H. ve Ö.F.D. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ