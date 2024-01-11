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Kayseri'de 570 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri - Malatya Karayolu üzerinde bir tıra operasyon yapıldı. Tırda yapılan aramalarda 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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