Kayseri'de 54 aranan şahıs yakalandı, 14 faili meçhul olay aydınlatıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 54 şahıs yakalanırken, 14 faili meçhul olay da aydınlatıldı. Ayrıca, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 4,99 gram narkotik madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kasım ayında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 54 aranan şahıs yakalanırken, 14 faili meçhul olay da aydınlatıldı.

Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce 1-30 Kasım tarihleri arasında 44 bin 761 şahıs ve 13 bin 779 araç kaydı sorgulandı. Sorgulama sonucunda 54 aranan şahıs ile 4 hırsızlık şüphelisi de ekiplerce yakalanırken 3 yakalama hacizli oto, 2 men ve trafikten çekme belgeli oto yakalandı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda 14 faili meçhul olay aydınlatıldı, 4 faili firar şahıs yakalandı.

Öte yandan 22 şahsa bakaya işlemi, 10 şahsa da Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapıldı. Çalışmalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4,99 gram narkotik madde ele geçirildi. - KAYSERİ