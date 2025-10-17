Haberler

Kayseri'de 51 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de 51 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonla, dolandırıcılık suçları nedeniyle 10 ilde 51 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.S. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 10 ilde 51 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda dolandırıcılık suçları nedeniyle Bursa, Sakarya, Kayseri, Ankara, Şanlıurfa, Bolu, Tokat, Balıkesir, Diyarbakır ve İstanbul adli makamları tarafından 13 aranma kaydı ile aranan ve toplam 51 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.S. (29) yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

Can Holding'e yeni operasyon! Patronlar ve eski rektör gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Eski başbakanın cenaze töreninde katliam! Çok sayıda ölü var
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor

Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye 'Bu ülkeyi durdurun' çağrısı

İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye "Bu ülkeyi durdurun" çağrısı
Yeni yaşını kutlayan Emel Müftüoğlu'ndan şaşırtan çıkış

Yeni yaşını kutlayan Emel Müftüoğlu'ndan şaşırtan çıkış
Miha Zajc sert çıktı: Geri dönmeyeceğim

Miha Zajc sert çıktı: O olduğu sürece asla geri dönmem
Kırmızı bültenle aranan 13 kişi Türkiye'ye getirildi

Dünyanın dört bir yanından tek tek yakalanıp getirildiler
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
Dün anne olan İrem Helvacıoğlu kızına verdiği ismi açıkladı

Ünlü oyuncu anne oldu! Kızına verdiği isim çok konuşulacak
Bahçeli de kullanmıştı! Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum

Bahçeli'nin de kullandığı ifadeye tepkili: O kelimeden nefret ediyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.