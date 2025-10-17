Kayseri'de 51 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 10 ilde 51 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda dolandırıcılık suçları nedeniyle Bursa, Sakarya, Kayseri, Ankara, Şanlıurfa, Bolu, Tokat, Balıkesir, Diyarbakır ve İstanbul adli makamları tarafından 13 aranma kaydı ile aranan ve toplam 51 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.S. (29) yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ