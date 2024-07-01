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Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şahıs tutuklandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs, 5 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Olayın ardından çıkan olaylarda polis ekipleri müdahale etti.

Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Melikgazi ilçesine bağlı Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu I.A., 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Özel Harekat polisleri tarafından alınan şüpheli bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup araçları ters çevirdi bazı iş yerlerini de ateşe verdi. TOMA araçları ile müdahale edilen olayda polis ekipleri de kalabalığı dağıtmak için müdahale etti.

Olayın ardından gözaltına alınan I.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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