Kayseri'de 5 Kişiye Terörden İşlem Yapıldı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; geçtiğimiz 1 hafta içerisinde 5 kişiye terörden işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1-8 Eylül tarihleri arasında çalışmalar yürütüldü. Çalışmalarda; FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2, dini istismar eden terör örgütleri soruşturmaları kapsamında 2 şahıs olmak üzere toplamda 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Kayseri Emniyeti'nden yapılan açıklamada; "Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi. - KAYSERİ