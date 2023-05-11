Kayseri'de 5 kişilik otomobilden 10 yaralı çıktı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişilik otomobilin içinde bulunan 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada, S.P. idaresindeki 06 TZ 341 plakalı otomobil ile Y.D. idaresindeki 61 K 9847 plakalı tır kaza yaptı. Kazada otomobil içinde bulunan 10 kişi yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.