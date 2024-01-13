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Kayseri'de 5 Kişi Otomobil Bagajında Yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ülkeye kaçak yollarla giren 5 kişi, otomobil bagajında yakalandı. Şahıslar hakkında işlemlere başlanırken, organizatör oldukları değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince ülkeye kaçak yollarla giren 5 kişi otomobil bagajında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçıları ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik ekiplerce yapılan çalışmalarda; il girişinde durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu. Durdurulan araçta kimliksiz 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında; sınır dışı edilmek üzere işlemlere başlanırken organizatör oldukları değerlendirilen 1'i yabancı uyruklu 2 kişi ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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