Kayseri'de 5 Gündür Kayıp Olan Genç Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Kayseri'de 5 gündür haber alınamayan şahsın cansız bedeni, ağaçlık alanda vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Beştepeler Mesire Alanı'ndaki ağaçlık alanda yerde hareketsiz birinin yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan araştırmada cansız bedeni bulunan şahsın 5 gündür kendisinden haber alınamayan Soner Şener'e (35) ait olduğu belirlendi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Soner Şener'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ