Üye Girişi
Haberler
Ferdi Tayfur'un cenazesinde izdiham! Tabutu yere düşürüyorlardı
Az kalsın tabut gidiyordu
Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
Naci Görür'den çok sert uyarı: İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum
Naci Görür'den çok sert "İstanbul" uyarısı: Beyler şaka etmiyorum
Annesinin iple boğduğu 3,5 yaşındaki çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar
Annesinin iple boğduğu çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar

Kayseri'de 5 Gündür Kayıp Olan Genç Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Kayseri'de 5 Gündür Kayıp Olan Genç Adamın Cansız Bedeni Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi ilçesinde bulunan Beştepeler Mesire Alanı'nda ağaçlık alanda bulunan Soner Şener'in cansız bedeni, 5 gündür kayıp olarak aranan şahıs olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de 5 gündür haber alınamayan şahsın cansız bedeni, ağaçlık alanda vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Beştepeler Mesire Alanı'ndaki ağaçlık alanda yerde hareketsiz birinin yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan araştırmada cansız bedeni bulunan şahsın 5 gündür kendisinden haber alınamayan Soner Şener'e (35) ait olduğu belirlendi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Soner Şener'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

O ilimizde dev maden rezervi için çalışmalar başladı
img

Suudi Arabistan'da tarihe geçti!
img

Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Necla Nazır, cenazedeki küfürlü kavgaya ateş püskürdü
Necla Nazır, cenazedeki skandal kavgaya ateş püskürdü
Galatasaray-Göztepe maçının ilk 11'leri belli oldu
İşte Galatasaray-Göztepe maçının ilk 11'leri
Türkiye 87 savaş gemisi, 28 İHA, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
Türkiye 87 savaş gemisi, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi
Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi
Alex ve Caner birbirine sarıldı, herkes aynı yorumu yaptı
Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor

Son Dakika Haberleri

Bournemouth Everton CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bournemouth Everton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Manchester City West Ham CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Manchester City West Ham maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Crystal Palace Chelsea CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Crystal Palace Chelsea maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Ocak Maltepe, Fatih, Küçükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 5-6 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Ocak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 5-6 Ocak Bergama, Ödemiş, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 5-6 Ocak Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 5-6 Ocak Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 5-6 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.