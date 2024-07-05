Kayseri'de 44 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 44 ayrı aranma kaydı ile 71 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı JASAT Kısım Amirliği ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 44 ayrı suç (Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması, 21 hırsızlık, 11 Mala Zarar Verme, 9 Konut Dokunulmazlığı İhlali, 2 Bir Adet Ateşli Silah ve Mutat Sayıdaki Mermileri Bulundurma suçları) olmak üzere toplam 71 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 5 yıldır aranan M.Ş. isimli şahıs, yaklaşık 6 aydır sürdürülen çalışmalar neticesinde Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ