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Kayseri'de 44 Aranan Şahıs Yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması olan 44 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 36'sı tutuklandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması olan 44 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11-18 Aralık tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.K., 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 5 bin TL para cezası olan M.M.B., ve 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.Ö. ile birlikte çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 44 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 36'sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan M.A isimli şahsın şehre yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatan ekipler; şahsı yakalayarak gözaltına aldı. M.A.'nın üzerinde yapılan aramalarda 505 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. M.A., işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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