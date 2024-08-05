Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de 43 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 33 Şahıs Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında 43 kilo 837 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 33 şahıs gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında; 43 kilo 837 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 33 şahıs gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında kentte huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan 14 operasyonda toplamda 33 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen 12 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarında ise 43 kilo 837 gram uyuşturucu madde, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 222 adet tabanca fişeği ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada; uyuşturucu satıcılarına karşı yapılan operasyonların aralıksız devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

kayseri Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Küme düşürülmesi bile gündemde! Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor'u FIFA'ya şikayet ettiler

Küme düşürülmesi bile gündemde! Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor'u FIFA'ya şikayet ettiler

 En zengin futbolcular arasında! Martin Braithwaite, yönetim şeklini beğenmediği eski kulübünü satın alacak

En zengin futbolcular arasında! Martin Braithwaite, yönetim şeklini beğenmediği eski kulübünü satın alacak

 İsrail'den çirkin provokasyon! Türk Büyükelçiliğinin üzerinde İsrail bayrağı açtılar

İsrail'den çirkin provokasyon! Türk Büyükelçiliğinin üzerinde İsrail bayrağı açtılar

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Milli boksör Hatice Akbaş, Paris Olimpiyat Oyunları'nda finale kaldı

Milli boksör Hatice Akbaş, Paris Olimpiyat Oyunları'nda finale kaldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title