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Kayseri'de 420 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 3 Şahıs Gözaltına Alındı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtan 420 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şahıs gözaltına alındı.

Kayseri'de yunus timleri tarafından durdurulan araçta 420 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri ekipleri kent merkezinde yaptıkları uygulamada şüphelendikleri bir araçta arama yaptı.

Yapılan aramada 420 gram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan M.K. (23), O.E. (28) ve B.S. (27) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Kayseri Güvenlik Uyuşturucu 3. Sayfa Güncel Haberler

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