Kayseri'de 42 Bin 100 Dal Makaron Ele Geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 42 bin 100 dal makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 11-18 Ağustos tarihleri arasında çalışmalar yürüttü. Çalışmalarda; 255 paket kaçak sigara, 223,5 kg kaçak tütün, 14 şişe kaçak alkol ve 42 bin 100 dal makaron ele geçirildi. Aranan şahıslar kapsamında da 8 şahıs yakalandı.

Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 12 olay kapsamında 20 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak şahıslar adli makamlara sevk edildi. - KAYSERİ