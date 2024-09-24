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Kayseri'de 40 Bin Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kayseri'de 40 Bin Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından bir nakliye aracında yapılan aramalarda 40 bin adet kaçak sigara bulundu. Ekipler, yakalanan şahsı karakola götürdü.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından bir nakliye aracında yapılan aramalarda 40 bin adet kaçak sigara bulundu.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda Develi ilçesinde nakliyecilik yapan bir şahsın aracında yapılan aramalarda 40 bin adet dolu makaron bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıs da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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