Kayseri'de 4 Şahıs Suçlardan Yakalandı

Kayseri'de 4 Şahıs Suçlardan Yakalandı
Kayseri'de, nitelikli yağma, silahlı tehdit, genel güvenliği tehlikeye sokma, kasten yaralama ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 4 şahıs, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Kayseri'de çok sayıda olaya karıştıkları belirlenen 4 şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 farklı suçtan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 'nitelikli yağma', 'silahlı tehdit', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması kasten yaralama' ve 'dolandırıcılık' olaylarına karışan A.D. (27), E.D. (32), O.Y. (43) ve S.D. (28) yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.D., E.D., O.Y. ve S.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

