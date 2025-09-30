Haberler

Kayseri'de 4 bin 210 adet kaçak sigara ele geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, yemek masalarının içerisine saklanmış 4 bin 210 paket kaçak sigara bulundu. Bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri paketlenmiş halde duran yemek masalarının içerisinden 4 bin 210 adet kaçak sigara ele geçirirken, 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E.Ş.'nin (23) kaçak sigaraları yemek masalarına saklayarak, yurtdışına çıkarmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından şüpheli şahsın tespit edilen ikametine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda M.E.Ş. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda paketlenmiş halde duran yemek masalarının içerisinden 4 bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi. M.E.Ş. hakkında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Can Holding soruşturması büyüyor! Kasımpaşa Spor Kulübü'ne TMSF kayyum atandı

Can Holding soruşturması büyüyor! Süper Lig ekibine kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a sürpriz tavsiye

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a sürpriz tavsiye
Burak Yılmaz kariyerinde bir ilki başardı

''Bu takım küme düşer'' deniyordu! Yaptıklarıyla bir ilki başardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.